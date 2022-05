Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Petran, fostul director al Teatrului de Papuși „Puck” timp de 8 ani, a anunțat duminia, 1 mai, ca va intra miercuri, 4 mai, in greva foamei și acuza constituirea unei conspirații care il vizeaza in mod direct pe el. Emanuel Petran este in acest moment actor și regizor la Teatrul Național,…

- O pista de biciclete dezafectata, pe tronsonul dintre Spitalul Nou și Platoul Cornești cu extindere pana la Gradina Zoologica, urmeaza sa fie reabilitata, a anunțat joi, 21 aprilie, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. "Ne așteptam ca lucrarile pentru reabilitarea acestui traseu dedicat cicliștilor…

- Easyrider anunța ca in cadrul programului de conservare si infrumusetare a spatiilor verzi,cu sprijinul Primariei Targu Mures, vor renova un tronson din pista de mountain bike de pe Platoul Cornești. Pista va fii reabilitata in așa fel incat sa poate fii utilizata in siguranța de un public larg, accesibil…

- Mihail Saakasvili, fostul presedinte al Georgiei, a anuntat luni ca va intra din nou in greva foamei, pentru a protesta impotriva conditiilor sale de detentie. Actualul lider al opozitiei a fost anul trecut timp de 50 de zile in greva foamei, iar un raport independent a stabilit ca fostul presedinte…

- Cațiva ruși au protestat la Moscova fața de iminenta invadare a Ucrainei de catre Rusia. Politistii i-au reținut pe protestatari. Sase persoane care au protestat cu pancarte fața de posibila invadare a Ucrainei au fost reținute de polițiști. Protestul a avut loc chiar in centrul Moscovei. „Rusia, nu…

- Un numar de 15 mineri au intrat luni dimineața in greva foamei, in fața sediului Complexului Energetic Oltenia din Targu Jiu. In mare parte este vorba de angajați din Bazinul minier Rovinari. Ortacii au trecut recent la un alt sindicat și spun ca acest lucru le-ar fi adus transferul forțat la alte subunitați.…