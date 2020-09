Stiri pe aceeasi tema

- La 19 ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, numarul victimelor continua sa creasca: alți 27 de pompieri din New York au murit din cauza afecțiunilor capatate in timpul operațiunilor de salvare de la World Trade Center. Intre timp, administrația Trump se pregatește sa anunțe o noua retragere…

- Cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni a fost raportata astazi de Germania, transmite Reuters. Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat astazi 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta raportare. Aceasta crestere, cea mai mare incepand…

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP citata de Agerpres . Bilantul epidemiei din Statele Unite a ajuns astfel la aproape trei milioane de cazuri. In acelasi interval, in SUA…

- Tarile Uniunii Europene, care sunt nerabdatoare sa isi relanseze economiile, sunt pregatite sa nu permita accesul americanilor pe teritoriul lor, pentru ca Statele Unite nu au reusit sa tina sub control pandemia de coronavirus, a relatat marti New York Times, citand liste preliminare cu calatorii din…

- Apple inchide din nou unele magazine in SUA, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19 Apple a anuntat vineri ca va inchide din nou unele magazine din Florida, Arizona, Carolina de Sud si Carolina de Nord, din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19 in tara, transmite Reuters. Măsurile…

- Presedintele Donald Trump nu exclude intreruperea oricaror relatii cu Beijingul, inclusiv a celor economice, intr-un context tensionat al raporturilor bilaterale, transmit AFP si Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 77: cu masca de la Dragnea la Ciolacu"Statele…

