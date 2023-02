Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila pe un sector al raului Bega, pe parcursul urmatoarelor ore. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 16:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor anunța ca este pericol de inundații pe mai multe rauri din Banat. Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Bega și Timiș. Codul portocaliu este valabil de sambata dupa amiaza pana duminica la…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri…

- ”Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, specialistii I.N.H.G.A. au instituit codul galben pentru raurile din urmatoarele bazine hidrografice: Bega – bazinul situat in amonte de statia hidrometrica Chizatau (judetul Timis); Poganis…

- Avertizari Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații in Alba și alte județe din țara pana sambata. Zone vizate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a actualizat, joi, avertizarile de inundații valabile pentru mai multe zone din țara. In Alba, este Cod Galben și Cod Portocaliu…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pentru 17 bazine hidrografice, incepand de vineri la pranz. Potrivit prognozei de specialitate, in intervalul 16 decembrie, ora 12:00 – 18 decembrie, ora 18:00, vor fi viituri…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit hidrologilor de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, e avertizare de COD GALBEN, valabila de sambata dimineața pana luni la pranz, perioada in care se pot produce inundații pe mai multe cursuri de apa din zona de vest! Astfel, „se pot produce inundații…