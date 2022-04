VIDEO COD GALBEN Vântul puternic afectează circulația în mai multe zone din centrul țării! Mai mulți copaci și numeroase indicatoare au fost doborate de rafalele puternice. Furtuna a afectat județele Harghita, Brașov și Mureș, anunța DRDP Brașov. Toate situațiile au fost rezolvate rapid prin intervenția echipelor DRDP Brașov. Reamintim ca meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN pentru vant puternic, ploi torențiale și grindina in estul și centrul țarii. Avertizarea e valabila pana in aceasta seara. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-va AICI The… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

