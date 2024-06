Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia PSD-PNL s-a reunit, marti, de la ora 10.00, pentru a stabili data alegerilor prezidentiale, in urma ultimei discutii dintre cele doua partide ramanand doua variante de lucru, cu 15 sau 29 septembrie primul tur de scrutin. Coalitia a discutat saptamana trecuta subiectul calendarului alegerilor…

- Coalitia de guvernare, reunita astazi in sedinta, nu a luat o decizie finala privind data alegerilor prezidentiale din acest an. Surse politice au precizat ca nici la sedinta coalitiei de astazi nu s-a ajuns la nicio decizie definitiva legata de data alegerilor prezidentiale. Au ramas in discutie doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu conteaza daca alegerile prezidentiale au loc in septembrie, octombrie sau noiembrie, ceea ce conteaza este opinia romanilor. ”In ce priveste alegerile prezidentiale, in conformitate cu legislatia in vigoare, ele pot avea loc in septembrie sau…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat vineri ca motivul pentru care PNL pune in discuție decizia inițiala de organizare in septembrie a alegerilor prezidențiale e suprapunerea peste inceperea anului școlar. ”Tot ce se va decide vizavi de data alegerilor se va decide in coaliție. Cand vine vorba…

- Dupa ce pe 4 iunie decisesera sa nu adopte hotararea care permite tiparirea a zeci de mii de buletine de vot, duminica, in ziua alegerilor locale și europarlamentare, membrii Biroului Electoral Central (BEC) s-au razgandit. Vineri seara, dupa o ședința care a durat BEC a adoptat, cu majoritate, o hotarare…

- In ultima ședința de Guvern de dinaintea alegerilor locale și europarlamentare, guvernanții vor sa adopte majorarea salariului minim care va crește de la 3.300 de lei la 3.700 de lei brut. Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de ornonanța de urgența privind majorarea salariului minim brut…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul poate gasi ”soluții pentru structuri de personal mai suple” in cazul angajaților de la Guvern și Parlament care protesteaza nemulțumiți de creșterea salariala de 10% propusa de Ministerul Muncii. Premierul a anuntat ca Executivul aproba majorare…

Europarlamentarul Mihai Tudose a afirmat, sambata, ca PSD trebuie sa dea presedintele tarii, pentru a nu se mai afla in situatia, in care a mai fost, de a iesi pe primul loc si de a nu face Guvernul. „Noi am mai iesit pe primul loc si stiti ca s-a facut Guvern din locul doi, trei […]