Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Clujului, Tasnadi Istvan-Szilard a efectuat, joi, o vizita de lucru in șase localitați din județ: Huedin, Florești, Gilau, Sancraiu, Savadisla și Valea Ierii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Luni dimineața, 21 ianuarie, 2019, in jurul orei 03:00, pe DN1 E60, pe raza comunei Florești, la ieșire din Gilau, s-a produs un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane și ranirea grava a alteia. Cel ranit era șoferul – Tudor Ștefan Cirje, iar persoana decedata era studenta Gabriela Ripan.…

- Ambuteiaj kilometric s-a format pe traseul de intrare in Chișinau dinspre Singera. Zeci de mașini au fost surprinse in timp ce se deplaseaza cu viteza melcului. Dupa ce au petrecut weekend-ul la țara, locuitorii capitalei revin in Chișinau. Coada de automobile se intinde pina la magazinul alimentar…

- Romanii sunt buni de plata pentru masinile foarte vechi pe care le detin, chiar daca automobilele nu mai pot circula pe soselele din tara. Este concluzia unei decizii a Curtii Europene de Justitie care statueaza ca toate vehiculele inmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa aiba RCA pana…

- Imagini virale circula pe internet joi dupa-masa. Karma a intervenit in cazul unui șofer care a depașit coloana prin dreapta, pe banda de urgența. Filmarea a fost realizata de o camera de bord pe DN1 E60, intre Gilau și Florești. Un echipaj de poliție care circula in coloana a inceput urmarirea autovehiculului.…

- Clujenii fac coada pentru a se vaccina din mașina pe platoul Salii Sporturilor ”Horia Demian”. Mașinile stau inșirate pana pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. ”Aceste imagini reprezinta coada la Vaccinarea din automobil de la Sala Sporturilor pana pe partea cealalta a Someșului in drept cu restaurantul…

- In 27 de localitați din județul Cluj, intre care Florești, Gilau, Baciu, Chinteni, Dej, Gherla, Turda și Campia Turzii, in zilele de vineri, sambata și duminica se impun restricții sau se mențin restricțiile existente.Restrucții importante: - magazinele se inchid la ora 18.00- oamenii trebuie sa…

- Doua mașini au facut accident în comuna Florești. Un șofer în vârsta de 29 de ani și o femeie, pasagera în mașina sa, au fost raniți grav. Cei doi au fost transportați de urgența la spital: „Un conducator…