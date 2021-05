Stiri pe aceeasi tema

- La 40 de ani, multiplul campion mondial și european Marian Dragulescu se pregatește pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo concurand in trei saptamani la trei etape de Cupa Mondiala Challenge: la Varna (Bulgaria; 27-30 mai), Cairo (Egipt; 3-6 iunie) și Osijek (Croatia; 10-13 iunie). „Marocanul” va concura…

- Sportivul roman Marian Dragulescu s-a calificat, vineri, in finala de la sarituri, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), cu a sasea medie, 14,125. Dragulescu (40 ani), sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de sarituri, a fost notat cu 14,150 la prima…

- Sportivul roman Emilian Neagu este a doua rezerva in finala de la inele, din cadrul Cupei Mondiale de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), dupa ce a incheiat calificarile pe locul al zecelea, cu 13,250 puncte. La sol, Neagu a incheiat pe 25 in calificari, cu 12,700 puncte, scrie agerpres.ro..…

- Inotatorul roman David Popovici a ratat calificarea in semifinalele probei de 50 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Budapesta (Ungaria). In varsta de 16 ani, David Popovici a fost inregistrat cu al 24-lea timp din serii, 22 secunde, 43 sutimi, in timp ce George Alexandru Stoica…

- Belgianca Nina Derwael, dubla campioana mondiala la paralele, nu va mai participa la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel (21-25 aprilie), din cauza unei accidentari la un picior, a anuntat federatia ei nationala, citata de EFE, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat se…

- Federatia Internationala de Gimnastica (FIG) a anuntat marti ca a anulat Cupa Mondiala de gimnastica artistica la individual compus de la Tokyo, care urma sa reprezinte un test pentru Jocurile Olimpice din aceasta vara, ca urmare a dificultatilor legate de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters,…