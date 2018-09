VIDEO Clujul dă lecții Bucureștiului: Tramvaie moderne, autobuze electrice, biciclete. Pe banii Uniunii Europene In ultimii ani, autoritațile din Cluj-Napoca a facut investiții majore din fonduri europene in tot ceea ce inseamna transport public. Modernizarea liniilor de tramvai care strabat orașul din inima Transilvaniei era necesara nu doar din motive de eficiența a traficului, ci și din cauza poluarii sonore intense și a deteriorarii strazilor din jur. Dar proiectele cu bani europeni nu s-au oprit aici: autoritațile au atras investiții importante pentru achiziția de tramvaie, autobuze electrice și automate de bilete, reabilitarea strazilor care tranzitau liniile de tramvai modernizate, construcția de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

