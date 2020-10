VIDEO Cluj: Patru bărbaţi reţinuţi pentru trafic de droguri; 142 de kilograme de cannabis descoperite Patru barbati au fost retinuti pentru trafic de droguri in urma a sapte perchezitii domiciliare efectuate de politisti si de procurorii DIICOT Cluj, ocazie cu care au fost descoperite 142 de kilograme de cannabis. "Patru barbati banuiti de trafic de droguri au fost retinuti pentru 24 de ore, in urma a 7 perchezitii efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, in cadrul unui dosar penal de trafic de droguri. La data de 27 octombrie a.c., politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

