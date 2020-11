VIDEO Clotilde Armand dezvaluie ce televiziuni si influenceri au primit 300.000 de euro, bani publici, pentru promovarea electorala a fostului primar PSD

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR-PLUS), a revenit la sediul Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate a acestui sector si a aflat cat a platit institutia pentru "spotul mincinos interzis de CNA despre spitalul care nu exista difuzat la televiziuni".



"Am reusit sa intru in birourile Companiei unde in urma cu cateva zile n-am gasit pe nimeni din cei 40 de angajati," scrie Clotilde Armand, intr-o postare pe Facebook.



"Despre activitatea acestei companii nu stie nimeni nimic de mai bine de doi ani. Am discutat cu conducerea si am aflat cu ce s-a ocupat. De exemplu,…