- Europarlamentarul Nicu Ștefanuța transmite ca, in contextul politic european actual, Romania mai are o șansa de a adera la spațiul Schengen doar in luna decembrie a acestui an. Concluzia vine in urma dezbaterii publice de marți a Comisiei pentru Petiții din Parlamentul European, in cadrul careia eurodeputații…

- 'Negustorul morții' intra in politica: Traficantul de arme eliberat in schimbul vedetei americane Brittney Griner va candida la alegerile localeTraficantul de arme rus eliberat in decembrie anul trecut in cadrul unui schimb de prizonieri care a implicat-o pe vedeta americana de baschet Brittney Griner…

- Turcia, Suedia și Finlanda se vor intalni la sfarșitul acestei luni pentru a incerca sa ddiscute despre lucrurile care au intarziat candidatura Suediei la NATO, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa ce s-a intalnit cu președintele turc Tayyip Erdogan, scrie Reuters.…

- Se interzic aragazele pe gaz in Romania?! Directive recente de la Bruxelles, care impun obligativitatea renovarii unor locuințe, inlocuirea boilerelor și efectuarea tranziției catre panouri solare, pun intr-o noua lumina ideea unei lumi „verzi” și mai eficiente energetic. Ce trebuie sa știi despre aragazele…

- Echipa Royal Antwerp a cucerit Cupa Belgiei la fotbal, invingand in finala, cu scorul de 2-0, formatia KV Mechelen, duminica, pe stadionul Regele Baudouin din Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Lucrarile celui de-al XVI-lea Congres al UDMR continua sambata cu alegerea presedintelui formatiunii, actualul lider, Kelemen Hunor, candidand pentru un nou mandat, scrie Agerpres.Congresul a debutat vineri, ocazie cu care Kelemen Hunor le-a vorbit delegatilor despre ramanerea UDMR la guvernare.…

- Anca Neacșu, membra trupei A.S.I.A., vorbește despre sacrificiile pe care a trebuit sa le faca pentru a simți gustul succesului și povestește ca, atunci cand a inceput sa cante cu colegele din formație, nu reușea sa iși mai vada familia decat o data la cateva luni.Intr-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO,…

- Uniunea Europeana face primul pas in crearea unui grup de cumparatori de gaze naturale și asocierea acestora cu vanzatorii pentru a evita astfel varfurile de preț care au afectat piețele energetice anul trecut. Noul instrument pentru achizițiile comune de gaze, cunoscut sub numele de AggregateEU, s-a…