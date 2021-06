VIDEO Clădiri avariate şi 17 răniţi în urma unei tornade în Belgia Saptesprezece persoane au suferit rani usoare dupa ce o tornada a lovit în acest weekend localitatea Beauraing din sudul Belgiei, informeaza duminica DPA și Agerpres, citând agentia de presa Belga.



Imaginile difuzate de media belgiene prezinta cladiri cu acoperisuri smulse, geamuri sparte si masini avariate dupa furtuna de sâmbata.



Au fost raportate pagube la 92 de cladiri, iar aproximativ 10 structuri au fost grav avariate si nu mai sunt locuibile, conform relatarii care citeaza autoritati locale.



Majoritatea persoanelor ranite se aflau pe terasa unei cafenele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile difuzate de media belgiene prezinta cladiri cu acoperisuri smulse, geamuri sparte si masini avariate dupa furtuna de sambata. Au fost raportate pagube la 92 de cladiri, iar aproximativ 10 structuri au fost grav avariate si nu mai sunt locuibile, conform relatarii care citeaza autoritati locale.…

- Au fost inregistrate mai multe pagube materiale, iar 17 persoane au rani ușoare, dupa ce o tornada a lovit sambata localitatea Beauraing din sudul Belgiei, informeaza duminica DPA, care citeaza agentia de presa Belga, preluata de Agerpres. Majoritatea persoanelor ranite in urma fenomenului meteo se…

- Saptesprezece persoane au suferit rani usoare dupa ce o tornada a lovit in acest weekend localitatea Beauraing din sudul Belgiei, informeaza duminica DPA, care citeaza agentia de presa Belga.

- Saptesprezece persoane au suferit rani usoare dupa ce o tornada a lovit in acest weekend localitatea Beauraing din sudul Belgiei, informeaza duminica DPA, care citeaza agentia de presa Belga. Imaginile difuzate de media belgiene prezinta cladiri cu acoperisuri smulse, geamuri sparte si masini avariate…

- Selectionatele Frantei si Belgiei sunt principalele favorite la castigarea Campionatului European - EURO 2020, care va avea loc in aceasta vara (11 iunie - 11 iulie), potrivit unui studiu realizat de Stats Perform Predictor, un instrument dezvoltat de Opta, specialistul de referinta al statisticilor…

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit www.washingtonpost.com . Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt…

- Peste 700 de persoane fara adapost, majoritatea migranți, au fost adapostite miercuri dupa ce au manifestat la Paris cerând cazare, au spus autoritațile, citate de AFP.În total, 708 de persoane prezente pe Place de la République, în centrul capitalei, au fost „adapostite”,…

- Un numar total de 92 de cladiri dintr-un oras situat in centrul Japoniei au fost confirmate avariate duminica, la o zi dupa ce regiunea a fost afectata de rafale puternice de vant, nefiind insa raportate vatamari grave, conform autoritatilor locale, relateaza Kyodo, potrivit Agerpres. Reprezentantii…