VIDEO: Civilii fug de luptele din regiunea Donețk Cațiva locuitori din Volnovakha, un sat din regiunea Donețk devastata de razboi, au reușit sa evadeze și au mers intr-un sat din apropiere, Rybinske. „Ajuta-ne daca poți, toți vrem sa traim, avem copii, soți, suntem mame și tați, suntem și oameni”, a spus Larisa pentru Reuters, unul dintre satenii care cer ajutorul pentru a se muta intr-un loc mai sigur. Pe masura ce luptele intense au continuat in Ucraina in a 10-a zi a operațiunii militare ruse și separatiștii susținuți de Rusia se indreapta spre vest, civilii fug din zonele de lupta. Cel puțin 351 de civili au fost uciși și 707 au fost raniți… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

