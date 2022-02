Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federației Ruse impotriva Ucrainei, arata un comunicat al Administrației Prezidențiale. „Romania, alaturi de intreaga comunitate internaționala democratica, respinge hotarat un astfel de comportament iresponsabil…

- Prima zi de razboi in Ucraina a produs sute de militari morți, anunța presa occidentala. Ar fi vorba de militari ai Ucrainei, loviți de bombardamentele Rusiei. Pe de alta parte, Ucraina a anunțat ca ar fi doborat cinci avioane și un elicopter al Rusiei. Președintele Putin a transmis un mesaj in care…

- Ucraina ia in calcul un scenariu de riposta militara in contextul recunoașterii independenței de catre Rusia a provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, pentru a preveni o escaladare a conflictului, a afirmat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Dimitri Kuleba, in urma discuțiilor purtate cu secrtearul…

- Timp de secole, Marea Neagra a fost un atu economic și militar vital pentru națiunile din jurul țarmurilor sale. Cu toate acestea, odata cu anexarea Crimeei de catre Rusia in 2014 și cu tensiunile actuale dintre Federația Rusa și NATO asupra Ucrainei, Mar

- Eugen Tomac a vorbit, duminica, la B1 TV, despre planurile militare ale Rusiei, care ingrijoreaza atat Europa, cat și SUA. Europarlamentarul PMP a subliniat faptul ca liderul de la Kremlin a inchis orice mijloc de dialog diplomatic, ceea ce inseamna ca se apropie momentul invaziei Ucrainei. De asemenea,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca o invazie a rușilor in Ucraina poate avea loc oricand iar riscul unui nou razboi in Europa „nu poate fi exclus”. „In clipa de fata, mobilizarea, organizarea, logistica si sustinerea fortelor rusesti, in Ucraina, pe trei laturi ale Ucrainei,…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Presedintele Croatiei, Zoran Milanovic, a acuzat vineri din nou Occidentul ca incita la razboi in Ucraina si a insistat sa se discute cu Rusia si sa fie luate in considerare interesele acesteia in criza actuala. Noile sale declarații se adauga celor facute anterior, care au scandalizat inclusiv opinia…