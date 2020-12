Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile despre vaccinarea anti-Covid trebuie sa ajunga pana la „cel care sta in fața porții sau pe o banca in parc”, spune premierul interimar Nicolae Ciuca: „Succesul acestei campanii va depinde in foarte mare masura de modul in care vom comunica”.

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va avea, marți, la Palatul Cotroceni o ședința privind gestionarea pandemiei de coronavirus la care vor participa: Nicolae Ciuca, premierul interimar, dar și ministrul Sanatații Nelu Tataru, impreuna cu Raed Arafat, șeful DSU.Ședința va incepe, marți, la ora 15:00,…

- Comunicarea este elementul care asigura succesul efortului care se intreprinde la nivel guvernamental privind implementarea strategiei de vaccinare anti-COVID, a declarat, vineri, prim-ministrul interimar Nicolae Ciuca. ‘Aspectele legate de desfasurarea si implementarea strategiei de vaccinare au fost…

- Ziarul Unirea VIDEO| Strategia de VACCINARE impotriva COVID-19, adoptata de Guvern: „Succesul depinde de voința populației” Șeful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anunțat caGuvernul a adoptat in ședința de vineri seara strategia de vaccinare anti-Covid-19. Aceasta va fi gratuita și voluntara.…

- Presedintele Klaus Iohannis are o sedinta, luni, cu ministrii Apararii, Internelor si Sanatatii, Nicolae Ciuca, Marcel Vela si Nelu Tataru, pentru a discuta despre campania de vaccinare anti-COVID-19, anbordata ca o problema de securitate nationala.

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, luni, de la ora 17:00, dupa o ședința pe tema campaniei de vaccinare anti-Covid-19 la care participa ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Personalul din invațamant are prioritate la vaccinare, potrivit medicului Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania. Acesta a spus pentru Stirile ProTV care sunt domeniile de “activitați critice” incluse in al primul val de vaccinare cel care cuprinde domeniile…