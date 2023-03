Stiri pe aceeasi tema

- Primul consilier onorific al prim-ministrului care foloseste inteligenta artificiala, ION, face parte dintr-un proiect dezvoltat de cercetatori romani, relateaza News.ro . „Guvernul Romaniei marcheaza astfel o premiera la nivel national si international pentru ca discutam despre primul consilier guvernamental…

- „O sa incepem sedinta de Guvern cu o surpriza. Astazi este 1 martie, e prima zi calendaristica a primaverii, este ziua martisorului. Le doresc doamnelor si domnisoarelor sa aiba o primavara frumoasa si astazi avem o surpriza care nu apartine Guvernului, ci unor romani care au avut o initiativa de apreciat.…

- Președintele Israelului, Isaac Herzog, a șocat profesioniștii de inalta tehnologie la o convenție majora de securitate cibernetica din Tel Aviv, miercuri, cand a dezvaluit ca partea de deschidere a discursului sau a fost scrisa de un software de inteligența artificiala, potrivit Sky News. Intr-un video…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca de maine, incepe programul de distribuire a tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos: a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta, platile online…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, in deschiderea sedintei de Guvern, despre instalarea de panouri fotovoltaice, ca exista fondurile necesare si pot sa ridice pana la 3 miliarde de lei suma alocata pentru acest proiect, el adaugand ca discutam de aproximativ 150.000 de gospodarii care pot sa…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va aproba, joi, proiectul de de lege privind bugetul de stat pe anul 2023 si proiectul privind bugetul asigurarilor sociale pe anul 2023, Seful Guvernului a precizat ca majoritatea ministerelor au un buget mai mare pe anul viitor, iar pachetul de masuri…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, proiectul de lege initiat de Guvern prin care se propune achizitionarea energiei electrice in sistem centralizat (OPCOM), producatorii fiind obligati sa o vanda la 450 de lei/Mwh, in scopul stabilizarii pretului. Proiectul de lege are ca obiect instituirea unor…