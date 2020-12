Premierul interimar Nicolae Ciuca a solicitat, miercuri, la sedinta Comandamentului de iarna desfasurat la MAI, prefectilor si reprezentantilor celorlalte institutii implicate in combaterea efectelor vremii nefavorabile sa fie pregatiti sa intervina in orice moment, chiar daca zona pe care o administreaza nu e vizata de atentionari meteo.



"Am putut sa constatam ca la nivelul fiecarui judet, la nivelul fiecarei prefecturi, au fost deja acoperite toate sarcinile pe care le aveati in acest sens. Mai putin, am inteles, la judetul Bihor, unde partea aceasta contractuala…