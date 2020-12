Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a afirmat, joi, ca va continua sa iși faca datoria pana la capat, intrebat de jurnaliști daca iși dorea sa fie nominalizat pentru conducerea viitorului Guvern....

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat ca o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) va avea loc joi dupa-amiaza, iar la urmatoarea sedinta a Executivului va fi adoptata o hotarare privind prelungirea starii de alerta care va avea aceleasi prevederi ca cea precendenta,…

- Premierul Ciuca a anunțat prelungirea starii de alerta in perioada sarbatorilor. Vor fi valabile aceleași masuri de acum. Premierul interimar Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca starea de alerta va fi prelungita cu masurile prevazute pana acum. “In aceasta dupa-amiaza (joi – n.r.) va avea loc ședința CNSU.…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a declarat joi, dupa ce PNL l-a votat pe Florin Cițu sa fie propunerea de premier, ca el iși va face datoria „pana la capat”. `Mi-am dorit sa imi fac datoria si mi-o voi face in continuare pana la capat”, a declarat Nicolae Ciuca, intrebat daca și-ar fi…

- Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan, a declarat, marți, ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi cel care va alege premierul plin al Romaniei. Potrivit surselor politice ale Bugetul.ro, Nicolae Ciuca, actualul premier interimar al Romaniei, va fi premierul plin numit…

- Marți are loc o noua ședința de lucru la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis se intalnește cu premierul interimar Nicolae Ciuca. La ședința de la Palatul Cotroceni vor participa și minstrul Sanatatii, Nelu Tataru, si seful DSU, Raed Arafat. Oficialii se intalnesc intr-o noua ședința pentru…

- Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat in aceasta seara pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, premier interimar, dupa ce Ludovic Orban și-a depus mandatul, anunța hotnews . „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Romaniei.…

- Marcel Ciolacu a vrut sa intoarca in favoarea lui afirmația lui Orban, care spusese ca „premierul e desemnat de partidul care castiga alegerile”. Orban a facut aceasta afirmație in contextul in care USR-PLUS vorbește despre Dacian Cioloș cand vine vorba despre șeful Executivului dupa alegerile parlamentare.…