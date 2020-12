Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a anuntat ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o hotarare prin care "starea de alerta va fi prelungita cu masurile si indicatorii prevazuti in cea precedenta". El a precizat ca joi dupa-amiaza Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se va reuni in sedinta. "In aceasta dupa-amiaza va avea loc sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, este o analiza la nivelul Comitetului de specialitate, care analizeaza toate aceste aspecte care vor determina decizii la nivel guvernamental. Ceea ce va pot spune este ca Guvernul interimar…