Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat ca Guvernul va analiza proiectul de hotarare in baza caruia starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile, subliniind ca astfel sunt infirmate si "fake news-urile" privind intrarea in lockdown a Romaniei. "Ieri dupa-amiaza a avut loc sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, s-au analizat si dezbatut toate aspectele legate de pandemia COVID 19, s-a luat o decizie, domnul secretar de stat a explicat aseara in conferinta de presa faptul ca nu se produc modificari fata de hotararea anterioara. Exceptie o face faptul ca se va reglementa…