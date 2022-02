Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca va anunța, joi, noile masuri pe care le introduce Guvernul in cazul creșterii prețurilor la energie. Surse guvernamentale spun ca: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca Guvernul este aproape de finalizarea noului pachet de masuri menit sa protejeze populația și economia de evoluția prețurilor la energie și gaze, de la 1 aprilie. 'In acest moment am avut de asemenea intalnire la nivelul Coaliției, masurile fiind in principiu…

- Setul de masuri impotriva creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, care ar trebui sa asigure protecție tuturor categoriilor de consumatori dupa 1 aprilie, vor fi prezentate și analizate in ședința de marți a Coaliției de guvernare, a anunțat luni seara Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al…

- Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie In cursul serii de marți, 25 ianuarie, Guvernul a adoptat ordonanța…

- Ordonanța va produce efecte incepand cu data de 1 februarie și pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. A fost modificat, astfel, la energie electrica prețul maxim plafonat va fi de 0,80 lei/kWh, in scadere de la 1 leu - cat era in schema precdenta. Pentru gaze naturale, prețul…

- Compensarea și plafonarea facturilor la energie electrica și gaze naturale din luna februarie 2022. Cum se aplica noile masuri Compensarea și plafonarea facturilor la energie electrica și gaze naturale din luna februarie 2022. Cum se aplica noile masuri Ordonanța de urgența care stabilește noile masuri…

- Romanii nu mai trebuie sa sufere din cauza preturilor mari la utilitati. Scandalurile din ultimele zile pe tema crizei din energie trebuie sa inceteze, iar Guvernul sa aplice masurile necesare pentru ca nici un roman sa nu sufere. Deja au aparut facturi uriase, deja unii romani au ajuns la disperare.…

- „Furnizorii de energie electrica și gaze naturale au agreat noile masuri pentru compensarea și plafonarea prețurilor”, transmite Guvernul, dupa intalnirea acestora cu premierul Nicolae Ciuca.