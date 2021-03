Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a reluat astazi apelul catre cetateni privind respectarea regulilor de protectie sanitara. "Vreau, repet, asa cum a fost si anul trecut, sa ne pastram economia deschisa.

- „Campania de vaccinare a fost și este o campanie de succes in Romania și nu o facem pentru un titlu de glorie. Cu cat vaccinam mai bine, cu atat putem ține economia mai deschisa și putem reveni la normal", a declarat Florin Cițu.Referitor la lotul de vaccinuri problematice AstraZeneca, premierul a comentat:…

- „Campania de vaccinare a fost și este o campanie de succes in Romania și nu o facem pentru un titlu de glorie. Cu cat vaccinam mai bine, cu atat putem ține economia mai deschisa și putem reveni la normal", a declarat Florin Cițu.Referitor la lotul de vaccinuri problematice AstraZeneca, premierul a comentat:…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca cea mai buna solutie pe termen lung de a combate evaziunea fiscala este conformarea voluntara, nu masurile restrictive sau punitive si cresterile de taxe, pentru ca acest lucru nu aduce economia la suprafata. „Despre anul trecut, executia bugetara, un alt lucru…

- ”Astazi am avut mai multe discutii aplicate cu reprezentantii sindicatului de la CEH, pentru ca ne dorim sa rezolvam problemele minerilor. Totodata, la o runda de discutii a participat si prim - ministrul Florin Citu pentru a afla care le sunt solicitarile. Nu ne derobam de responsabilitate si ne dorim…

- „Eu am spus ca trebuie sa vedem – si asta a fost decizia coalitiei – toate sporurile, fiindca in acest moment, dintre colegii mei, nimeni n-a stiut cate sporuri exista. Am spus sa vina ministrul Muncii, doamna Turcan, cu o analiza extrem de serioasa si extrem de precisa exact intr-o luna de zile si,…

- "Am spus ca, daca ar fi dupa mine, as vrea ca toata economia sa fie deschisa maine. Avem nevoie de o economie deschisa, avem nevoie de investitii pentru a putea plati si pensii si salarii mai mari. In acelasi timp, da, trebuie sa tinem cont si de recomandarile medicilor, pentru ca e o perioada dificila",…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, trage semnalul de alarma. Trecem prin cea mai dificila criza din ultimii 100 de ani. Situația este mai grea decat in perioada razboiului și a regimului comunist, a spus Citu pentru a justifica decizia de a nu majora pensiile de la 1 septembrie cu 40%, asa cum prevede…