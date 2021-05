Premierul Florin Citu a declarat ca a cerut ministrului Sanatatii o procedura clara in privinta eliberarii spitalelor de sarcinile legate de tratarea pacientilor SARS-CoV-2, astfel incat sa se poata reveni rapid cu spitalele COVID in cazul in care se va inregistra un nou val pandemic. "Eu cred ca am invatat in acest an cum sa reactionam mult mai rapid. De exemplu, pregatim si am vorbit cu Ministerul Sanatatii, da, treptat, vom elibera acele spitale COVID, dar vreau sa avem o procedura clara, ca in cazul in care se intampla ceva sa putem sa revenim cu spitalele COVID rapid, sa nu avem o problema…