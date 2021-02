Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul este in curs de avizare si dupa ce va primi toate avizele necesare va fi aprobat in sedinta de Guvern. El a mai spus ca la Ministerul Sanatatii nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste creditul bugetar, insa la creditul de angajament este o schimbare care…

- Premierul Florin Citu a afirmat luni, 1 februarie, ca bugetul pentru 2021 nu va fi adoptat in sedinta de Guvern de marti si ca cel mai probabil va fi aprobat in aceasta saptamana sau saptamana viitoare. "Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si…

- Cițu: Propunem ca bugetul pe 2021 sa intre in Parlament pe 4 februarie. Am cerut miniștrilor sa prezinte legile in vigoare cu impact bugetar, pentru a vedea care pot fi puse in aplicare Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Executivul a inceput pregatirea pentru bugetul anului 2021, cu propunerea…

- "Bugetul va fi prezentat, cred eu, in Parlament spre sfarsitul lunii ianuarie, deja ministerele primesc limitele de la Ministerul Finantelor Publice, noile ministere create, si vom incepe discutiile pe buget cu ministrii de saptamana viitoare, ca sa fie gata pana la inceputul lunii februarie”, a declarat…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern, ca va merge cu bugetul pe 2021 in Parlament. Anul trecut, prim-ministrul de atunci, Ludovic Orban, a trecut bugetul prin asumare de raspundere. "Mergem prin dezbatere in Parlamentul Romaniei. Am sperat la responsabilitatea Parlamentului,…

- Premierul Florin Cițu declarat luni, dupa ședința de Guvern, ca va fi construit un buget pe 2021 cu un deficit in jur de 7% din PIB, un deficit care nu pune frana economiei, informeaza ziare.com. “Trebuie sa clarificam pentru bugetul de anul viitor ce masuri raman și cum se vor prelungi. Pentru bugetul…

