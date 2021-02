Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca valabilitatea voucherelor din 2019 si 2020 au fost prelungite, iar cele care urmau sa fie emise anul acesta se amana pentru 2022, informeaza Agerpres . Voucherele de vacanta care ar fi trebuit sa fie emise anul acesta vor fi emise in 2022, a precizat prim-ministrul…

- Voucherele de vacanta care ar fi trebuit sa fie emise anul acesta vor fi emise in 2022, a susținut, miercuri, premierul Florin Citu, care a anuntat ca in Guvern a fost discutata in prima lectura o ordonanta de urgenta privind o serie de masuri structurale. „Pe langa faptul ca sunt vazute ca un spor,…

- Guvernul a discutat, in sedinta de miercuri, prima forma a OUG care prevede unele masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, documentul fiind in procesul de avizare. Premierul Florin Citu a afirmat ca trebuie luate masuri, pentru ca „asa nu se mai poate”. ”Vorbim de cheltuieli care nu pot fi sustinute…

- „Așa nu se mai poate”, a declarat premierul Florin Cițu, miercuri, dupa ședința de Guvern. „Vorbim de cheltuieli care nu pot fi sustinute de aceasta economie, cheltuieli care au fost crescute din pix in ultimii patru ani de zile”, a explicat primi-ministrul. Guvernul a discutat prima forma a unei Ordonanțe…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca motivul pentru care bugetarii nu mai primesc vouchere de vacanța in 2021 este ca cele emise in 2019 și 2020 nu au fost...

- Vești BUNE pentru bugetari: Voucherele de vacanța emise in 2019 și 2020 vor fi valabile și in 2021 Florin Cițu a precizat ca in 2021 nu se vor mai acorda vouchere de vacanța angajaților din sistemul bugetar pentru in anii trecuți, respectiv in 2019 și 2020, acestea nu au fost folosite. Potrivit lui…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat oficial ca in sedinta coalitiei s-a stabilit ca nu vor mai fi emise noi vouchere de vacanta in acest an. Orban a spus ca vor ramane valabile voucherele de vacanța emise anterior. „Raman valabile voucherele de vacanta care au fost emise anterior si care pot fi folosite…

- E super veste pentru toți cei care nu au avut șansa anul acesta ca sa iși valorifice voucherele de vacanța. Aceștia ar putea avea posibilitatea sa beneficieze de o prelungire pana la finalul anului 2021. Voucherele de vacanta acordate in anul 2019 ar urma sa poata fi folosite pana la finalul anului…