Stiri pe aceeasi tema

- Vom reveni la perspectiva "stabil'' cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea perspectivei "stabil" pentru Romania la toate agentiile de rating, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un briefing de presa."Aceasta perspectiva…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat miercuri ca efectul masurilor fiscale pentru buget inseamna, in doar doua luni si jumatate, aproape 1,5% din PIB, un efort enorm pentru a sustine mediul economic din Romania in aceasta perioada. "Au fost trei categorii mari de masuri…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare, considera…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare,…

- Programul de relansare economica va fi prezentat public de Guvern pe data de 1 iunie si va include masuri clare pentru facilitarea pastrarii in tara a lucratorilor reveniti recent in Romania, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.

- Potrivit sursei citate, decizia agentiei de reconfirmare a ratingului de tara are la baza potentialul de crestere economica solida al Romaniei, chiar si in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum si capacitatea institutionala moderata a statului roman. De asemenea, agentia apreciaza…

- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, noteaza Agerpres.…

- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In opinia acestuia,…