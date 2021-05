Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu: Vom reforma companiile statului, vom reduce risipa, vom elimina furtul din banul public care a fost practicat ani de zile de PSD. Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa, ce pregateste Guvernul pentru eliminarea distorsiunilor pe impozit, pe venit, profit si proprietati,…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa, ce pregateste Guvernul pentru eliminarea distorsiunilor pe impozit, pe venit, profit si proprietati, conform unui act aparut in presa. „Acolo scria excesiv, era vorba de motivatii excesive. Pentru a sti exact la ce ne referim trebuie sa…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca si-a propus reforma companiilor statului, reducerea risipei, eliminarea furtului din banul public, precizand ca Romania va avea o lege a salarizarii care va lega performanta de venit si o lege a pensiilor care va fi sustenabila si peste 15, mentionand ca aceste…

- Premierul Florin Citu a declarat ca alocatiile au fost deja marite cu 20%, ceea ce reprezinta "o crestere semnificativa", dupa ce a fost intrebat daca alocatiile vor fi majorate in acest an cu banii economisiti prin eliminarea pensiilor speciale. Alocațiile copiilor au fost marite anul acesta cu 20%,…

- Premierul Florin Citu anunta reforme in tot aparatul public si in companiile de stat, in sistemul de pensii, in sistemul de salarizare, a ANAF si restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani. "Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea…

- Premierul Florin Citu anunta pentru anul acesta o reforma generala in tot aparatul public, precum si restructurarea companiilor de stat, care au pierderi de 30 de ani. Florin Citu sustine ca este nevoie de reforma, dupa ce cheltuielile de personal din sistemul public s-au dublat in ultimii patru ani.…

- „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest.…

- Florin Cițu: Salariile bugetarilor nu vor scadea fața de nivelul din 2020 Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu a dat asigurari astazi ca salariile din sectorul bugetar nu vor scadea fața de nivelul de anul trecut și ca nu vor fi concediați angajați la stat, în 2021.…