Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca bugetul "forteaza" restructurarea companiilor de stat anul acesta. Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem penibili, sincer. Sa o condamni pe fata lui Basescu in 2021 pentru campania lui taica-sau din 2009?'Seful Executivului…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul este in curs de avizare si dupa ce va primi toate avizele necesare va fi aprobat in sedinta de Guvern. El a mai spus ca la Ministerul Sanatatii nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste creditul bugetar, insa la creditul de angajament este o schimbare care…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul este in curs de avizare si dupa ce va primi toate avizele necesare va fi aprobat in sedinta de Guvern. El a mai spus ca la Ministerul Sanatatii nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste creditul bugetar, insa la creditul de angajament este o schimbare care…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul pentru 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineata. El a adaugat ca investitiile in acest an vor creste, iar in buget sunt prevazuti si banii necesari campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. „Vom pune in dezbatere publica…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Guvernul ar fi aprobat un memorandum prin care companiile din China ar putea fi excluse de la licitațiile pentru construcția de autostrazi, cai ferate și terenuri. Șeful Executivului a negat informația și a spus…

- Premierul Florin Citu i-a asigurat pe reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania ca distributia bugetara, asa cum este ea gandita in proiectul de buget pentru anul in curs, va asigura "finantarile pentru bursele scolare si, in proportie de 90%, asa cum este prevazut, finantarea drepturilor persoanelor…

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat luni daca de la 1 septembrie urmeaza sa fie majorate pensiilor, ca in bugetul pentru acest an costul „cu pensiile in bugetul pentru 2021 creste deja cu aproape 8 miliarde lei fata de anul trecu”, plus o crestere de la alocatii, cea de anul trecut plus cea…

- Premierul Florin Cițu incepe noul an cu o atenționare pentru miniștri. Citește și: Urmeaza debarcarea Avocatului Poporului (surse)Șeful Guvernului anunța ca le va cere semestrial miniștrilor un plan de reforma/restructurare a companiilor de stat care au pierderi și ca acest lucru va cantari…