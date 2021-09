Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, joi, ca trebuie accelerata campania de imunizare si se vor face platile pentru personalul din centrele de vaccinare, adaugand ca va mentine programe agreate cu USR PLUS, precum loteria sau alte metode de incurajare a vaccinarii. "Trebuie sa fim pregatiti sa crestem…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca este multumit de ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, desi aceasta nu se ocupa de campania de vaccinare impotriva COVID-19, campania fiind in subordinea directa a premierului Florin Citu. Ciolos, care a anuntat ca s-a vaccinat deja, a criticat…

- Intrebat despre vaccinarea anti-coronavirus obligatorie a cadrelor medicale, premierul Florin Cițu a spus ca este de acord cu propunerea care vine de la Ministerul Sanatatii, respectiv cu testarea periodica. Referitor la eventuale restrictii avansate de ministrul Sanatatii, premierul sustine ca sunt…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, l-a criticat pe premierul Florin Cițu pentru ca a ratat campania de vaccinare și i-a reproșat ca nu s-a concentrat și pe zonele rurale, ci doar pe orașe. De asemenea, in mesajul postat, miercuri, de liderul PSD pe pagina sa de Facebook o critica și pe Raluca Turcan, ministrul…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a fost intrebat de masurile pe care le ia Romania in fața valului patru, in condițiile in care campania de vaccinare bate pasul pe loc, iar numarul de infectari crește. „De fiecare data propunerile nu vin doar de la Ministerul Sanatații. Ele vin de la mai multe…

- Președintele Partidului Liberal, Ludovic Orban, susține ca persoanele care au decis implicarea resurselor guvernamentale in campania electorala pentru șefia PNL ar trebui sa-și dea demisia. Intrebat, marți, in județul Prahova, despre documentul aparut in spațiul public, din care reiese ca premierul…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, anunța schimbarea strategiei in cazul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Autoritațile iși indreapta atenția catre mediul rural, acolo unde rata de imunizare este mult sub media din urban unde in cele mai multe cazuri este deja un numar…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in ceea ce priveste vaccinarea personalului medical, exista propunerea ca cei care nu doresc sa se vaccineze sa fie testati anti-COVID si sa suporte costul testelor. El a raspuns astfel intrebat daca Executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii…