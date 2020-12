Stiri pe aceeasi tema

- Desemnat pentru a doua oara pentru functia de prim ministru, liberalul Florin Citu s-a facut remarcat drept un profesionist in domeniul finantelor, cu studii in strainatate. Foarte discret in privinta vietii personale, Florin Citu a lucrat in tara si in strainatate, in mediul privat, inainte de a…

- Declaratiile lui Klaus Iohannis. Am avut azi o noua runda de consultari cu partidele reprezentate in noul Parlament Saptamana trecuta, dupa prima runda, am spus ca e nevoie de inca cateva zile pentru cristalizarea lucrurilor Intre timp, o coalitie PNL - USR/PLUS - UDMR si-a dovedit deja majoritatea…

- Klaus Iohannis a avut azi a doua runda de consultari in vederea formarii guvernului, cu partidele și formațiunile parlamentare. Liderii coaliției PNL-USR PLUS-UDMR au mers impreuna la Cotroceni, iar PSD a refuzat invitația șefului statului.

- Florin Cițu este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou guvern, in cadrul coaliției PNL – USR-PLUS – UDMR. Noul premier desemnat are la dispoziție 10 zile, conform Constituției, sa nominalizeze miniștrii cabinetului. Cițu a anunțat inca de azi ca vrea ca noul Guvern sa funcționeze…

- Klaus Iohannis a avut in aceasta dupa-amiaza o noua runda de consultari cu partidele parlamentare. Dupa ce acestea s-au incheiat, Klaus Iohannis a anunțat ca il va desemna drept premier pe Florin Cițu, care va trebui sa iși formeze un guvern alaturi de propunerile PNL, USRPLUS și UDMR. Liderii coaliției…

- Premierul propus Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul negocierilor PNL- USR PLUS-UDMR, ca duminica sau luni cel tarziu va fi terminat programul de guvernare, in cursul zilei de sambata discutandu-se despre finante, fonduri europene si digitalizare, iar duminica se va discuta despre sanatate…

- „I-am prezentat președintelui poziția de principiu a PNL: ramane dedicat obiectivului de a forma un guvern de centru-dreapta care sa poata sa asigure dezvoltarea Romaniei, reformarea sistemelor publice și saltul economic de care are nevoie care sa duca la un salt in calitatea vieții și o creștere…

- Valeriu Gheorghița a oferit, sambata, la Digi24, informații noi despre vaccinarea anti-COVID in Romania. Medicul le-a dat o veste buna romanilor: vaccinul ar putea avea un raspuns imun de lunga durata."Probabilitatea de a vorbi despre o vaccinare sezoniera este foarte mica", a declarat coordonatul campaniei…