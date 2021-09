Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a cerut, joi, creșterea numarului de paturi la ATI la nivelul din iarna. Premierul spune ca trebuie accelerata campania de imunizare. De asemenea, va mentine programe agreate cu USR PLUS, precum loteria sau alte metode de incurajare a vaccinarii. “Trebuie sa fim pregatiti sa crestem numarul…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma, vineri, ca premierul Florin Citu nu a mai alocat din luna mai bani pentru plata personalului din centrele de vaccinare si a lasat Ministerul Sanatatii fara fonduri pentru programele de sanatate, insa aprob in sedinta de Guvern spaga numita PNDL 3”.

- Campania de vaccinare trebuie sa continue, le-a spus Florin Cițu prefecților: „Trebuie sa ne asiguram ca avem capacitate de vaccinare intacta, sa nu se inchida niciun centru de vaccinare”. „Este...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca nu se considera responsabil de campania de vaccinare pentru ca nu are atributii in acest sens ca presedinte al Camerei Deputatilor, insa a mentionat ca, in calitate de lider al PNL, a "urmarit sistematic, a realizat indemnuri si a propus solutii". Liderul…

- Florin Cițu a comentat marți seara la Digi24 declarația lui Ludovic Orban despre ratea țintei de vaccinare. Premierul se arata „mahnit” de afirmațiile șefului Camerei Deputaților și spune ca ar fi vrut sa vada o mai mare implicare a acestuia in campania de vaccinare. Cițu trimite sageți și catre partenerii…

- Dan Barna a precizat ca va propune prim-ministrului Florin Citu ca Biserica Ortodoxa sa devina partener in campania de vaccinare pentru ca preotii sa transmita mesaje in acest sens. El a oferit exemplul Bisericii Ortodoxe din Grecia, unde in urma unui astfel de demers, rata vaccinarii a ajuns la…

- Scaderea numarului zilnic de noi infectari si reducerea deceselor arata ca, in Romania, campania de vaccinare este una de succes, a declarat, ieri, premierul Florin Citu. Datele il cam contrazic, deoarece 35% din populatia de peste 50 de ani a fost imunizata, iar acoperirea vaccinala in Romania la 22,64%…

- Alexandru Rafila a declarat vineri ca tintele pe care si le-a asumat Guvernul pentru campania de vaccinare anti-COVID nu vor fi atinse, iar despre premierul Florin Citu a spus ca „este un om norocos“, pentru ca fara sa reuseasca sa atinga aceste tinte, „a constatat ca pandemia in Romania nu mai evolueaza“,…