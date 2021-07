Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca este multumit de investitiile publice, cifrate la peste 21 de miliarde de lei, desi la inceputul anului isi asumase o tinta mult mai mare. ”Pe de o parte, daca ma uit la ce s-a intamplat anul trecut cu investitiile si fata de ultimii…

- „De la toate ministerele am rapoartele, executia la toate ministerele. Maine dimineata veti vedea si dumneavoastra executia bugetara la sase luni. Pe ministere o am si pe toti ordonatorii de credit, pentru ca am inceput rectificarea bugetara saptamana trecuta, deci avem la toate ministerele", a declarat…

- Executia bugetara la sase luni va fi prezentata public marti, a anuntat premierul Florin Citu, care a precizat ca a primit rapoartele de la ministere si este prima oara, dupa multi ani, cand cheltuielile cu personalul sunt mai mici, ca procent din PIB. ‘De la toate ministerele am rapoartele, executia…

- Premierul Florin Citu a declarat ca in privinta rectificarii bugetare a fost stabilit un calendar care trebuie urmat de analiza pe fiecare minister si a punctat faptul ca nu este multumit de executia bugetara. “De abia a inceput programarea sau avem calendarul pentru rectificarea bugetara. Avem o situatie…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca intenționeaza sa ramana ministru al Finanțelor pe toata perioada de interimat – 45 de zile. Acesta precizeaza ca a analizat execuția bugetara pentru fiecare minister, despre care spune ca „nu e satisfacatoare”. “Avem calendarul pentru rectificarea bugetara.…

- Florin Citu a fost intrebat, marti, despre declaratia lui Alexandru Nazare care reclama un deficit de 13 miliarde de lei: ”Eu nu stau sa comentez declaratiile fostului ministru. Pe de o parte spunea ca situatia era foarte buna si nu trebuia demis, pe de alta spune ca deficitul este mare. Trebuie prima…

- Ieri, premierul Florin Citu a anuntat ca ordonanta privind rectificarea bugetara ar putea fi adoptata in perioada 16-20 august. „Am semnat calendarul pentru elaborarea proiectului rectificarii bugetului de stat. In acest moment estimam adoptarea ordonantei cu privire la rectificarea bugetului de stat…