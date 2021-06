Stiri pe aceeasi tema

- ​Guvernul va bloca prin Ordonanța de Urgența creșterea alocațiilor pentru copii în acest an, în cazul în care partidele de opoziție vor contesta la Curtea Constituționala amânarea majorarii. Anul trecut, Guvernul Orban, din care facea parte și Florin Cîțu ca ministru al…

- Urmatoarea crestere a alocatiilor pentru copii va fi de la 1 ianuarie 2022, asa cum este amendamentul la legea de adoptare a ordonantei, a declarat luni seara liderul PNL și presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. „Coalitia isi mentine angajamentul de a realiza dublarea alocatiilor conform…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022, urmând sa se decida, în functie de resursele bugetare, când va fi ultima transa, subliind ca angajamentul de a dubla alocațiile va fi respectat de coaliție.”Coalitia îsi…

- Guvernul ar putea aproba o ordonanța de urgența pentru a opri majorarea alocațiilor copiilor in acest an, a anunțat joi primul – ministru Florin Cițu. Premierul a anunțat ca, daca legea nu va fi modificata in Parlament, Guvernul va aproba o ordonanța de urgența pentru a amana creșterea alocațiilor.…

- „Colegii mei din Coaliție au fost toti acolo cand am votat bugetul pe anul acesta, am discutat de o singura creștere a alocațiilor anul acesta, la inceputi. In perioada urmatoare se pot face amendamente in Parlament, daca nu facem prin OUG modificarea, sa ne asiguram ca nu aveam alta modificare anul…

- ​Guvernul nu exclude aprobarea unei ordonanțe de urgența prin care sa amâne creșterea alocațiilor de la 1 iulie. Anunțul a fost facut joi de premierul Florin Cîțu. „Colegii mei din coalitie au fost acolo când am aprobat bugetul pe anul acesta. Am discutat anul acesta despre…

- PSD a anuntat, marti, ca se opune deciziei coalitiei de guvernare de a anula transele de majorare a alocatiilor pentru copii si va vota pentru mentinerea cresterii prevazute pentru 1 iulie 2021, iar in scurt timp va depune o propunere legislativa care sa oblige Guvernul sa respecte deciziile adoptate…