Premierul Florin Citu a afirmat duminica, la finalul unei sedinte a Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCNI), ca trebuie atins obiectivul de a avea 1.600 de paturi ATI in spitale, in conditiile in care mai sunt doar sase libere.



"Astazi, sunt 1.531 de persoane internate in ATI si doar sase locuri libere la nivel national. Trebuie sa atingem acest obiectiv de minim 1.600 de paturi si este nevoie ele acum. In acelasi timp, am stat si am discutat mai mult cu specialistii, am vrut sa inteleg lucrurile, pentru ca, pe de o parte, avem evolutia pozitiva in ceea…