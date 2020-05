Stiri pe aceeasi tema

- „Lucram cu mai multe scenarii la Ministerul Finantelor Publice. Voi prezenta aceste scenarii Guvernului, iar decizia va fi una politica, referitoare la cresterea pensiilor. Voi prezenta aceste scenarii Guvernului, in functie de evolutia incasarilor la buget si alti indicatori macroeconomici”, a mentionat…

- Ministrul finanțelor, Florin Cițu, a abordat, marți, problema legata de majorarea pensiilor cu 40% incepand cu data de 1 septembrie. Acesta a anunțat ca va prezenta mai multe scenarii de lucru in interiorul Guvernului. “La Ministerul Finanțelor lucram cu mai multe scenarii. Voi prezenta aceste scenarii…

- Un pachet fiscal de sprijin pentru intreprinderile mici si mijlocii lovite de criza coronavirusului vor fi aprobate in prima sedinta a guvernului nou-ales, a anunțat sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi24:"Masurile sunt deja elaborate si vor fi aprobate in prima sedinta…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a chemat, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe premierul interimar Ludovic Orban si pe ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Se discuta despre efectele negative pe care epidemia de coronavirus le va avea in economie si masurile pentru prevenirea acestora. "Protejarea…

- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta spre aprobare in Guvern normele metodologice care sa permita ca redeventele pentru exploatarile de suprafata sa devina sursa de venit la bugetul local in proportie de 40% pentru consiliile locale…

- Banii pentru majorarea pensiilor sunt in buget, a declarat, luni, ministrul propus al Finantelor Publice, Florin Citu, mentionand ca ar fi preferat sa plateasca pensiile marite de la 1 ianuarie, asa cum s-a intamplat cu salariile din sectorul public. "Ministerul Finantelor se ocupa cu…

- Marți, incepand cu ora 12.00, primul audiat este Florin Cițu, ministrul demis de Finanțe din Guvernul anterior al lui Ludovic Orban, propus pentru un nou mandat. Ministrul Finantelor a venit fara premierul Ludivic Orban la audieri. Acesta și-a inceput pledoaria anunțand ca va spune ce au facut…

- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu, propus pentru acelasi portofoliu in Guvernul Orban II, anunta o ”bomba” la audierea sa de luni. ”Aflam de ce PSD a amanat cresterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie, atat in 2019, cat si in 2020”, sustine Citu.