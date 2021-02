Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca guvernantii sunt aproape de a finaliza proiectul bugetului de stat pe anul 2021 si "cel mai onest" este ca acesta sa fie aprobat in Guvern saptamana viitoare, adaugand ca "nu este un buget simplu", ci unul care se refera "la perioada 2021-2022", care "incepe sa repare anomalii introduse in legislatia din Romania in ultimii patru ani". "In continuare, bugetul stiu ca este o discutie in spatiul public. Suntem foarte aproape de a avea o forma finala. Inca discutam cu ordonatorii de credite ceea ce eu am cerut tot timpul, acele masuri de reducere a cheltuielilor.…