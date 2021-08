Stiri pe aceeasi tema

- „La Transporturi, asa cum v-am spus, au cerut pentru subventii si pentru asistenta sociala si acolo vom suplimenta putin sumele. La asistenta sociala vom merge pe media ultimilor ani, deci cu 100 de milioane, si la subventii cu 83 de milioane. Totalul este putin mai mare, pentru ca am suplimentat si…

- “In ceea ce priveste bugetul Ministerului Transporturilor, opinia, atat a premierului, cat si opinia mea, este ca solicitarile sunt exagerate si nu sunt conforme cu necesitatile reale, ci mai ales cu executia bugetara pe primele sapte luni ale anului. Sigur ca va fi o crestere alocarilor bugetare, o…

- „Da, e adevarat ca vom continua discutiile marti pe rectificarea bugetara. Rectificarea bugetara este o ecuatie cu multe variabile si cu multe necunoscute. Cred ca trebuie sa tinem cont de responsabilitatea fiscal-bugetara, avem o suma la dispozitie, de prioritatile de dezvoltare si de angajamentele…

- Florin Cițu ar trebui sa fie mai moderat in comentarii, spune deputatul USR PLUS Cosette Chichirau, dupa ce premierul a afirmat ca de la Ministerul Transporturilor trebuie sa ia bani, nu sa dea, la actuala rectificare bugetara: „Mi se pare ca are o poziție puțin agresiva”. „Așteptarile noastre sunt…

- “Executia bugetara a Ministerului Transporturilor are doua componente, partea de fonduri europene si partea de buget de stat. Pe ambele avem record anul acesta. In 2021 pe fonduri europene, din datele pe care le am eu, avem recordul absolut de dupa Revolutie de absortie. Pana la data curenta, 623 de…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca ideea privind preluarea de catre Ministerul de Interne a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare de la Ministerul Transporturilor este una buna, explicand ca aceasta unitate trebuie sa fie in acelasi loc cu urgentele, informeaza Agerpres.…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca ideea privind preluarea de catre Ministerul de Interne a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare de la Ministerul Transporturilor este una buna, explicand ca aceasta unitate trebuie sa fie in acelasi loc cu urgentele. Ministrul Afacerilor…

- DNA anunta, miercuri seara, retinerea pentru 24 de ore a lui Daniel Manole, director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.) din cadrul Ministerului Transporturilor, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat,…