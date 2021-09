Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu a luat in calcul “niciodata” retragerea din functie, reiterand ca nu este “iresponsabil” sa lase Romania fara Guvern in prag de iarna. Seful Executivului a fost intrebat daca pentru el ar fi o solutie, pentru rezolvarea actualei crize politice,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera ca sunt trei variante de solutionare a crizei politice, prima fiind ca premierul Florin Citu sa ramana “agatat in cuiul de la sediul PSD”, sa demisioneze sau sa treaca o motiune de cenzura impotriva Guvernului. “Exista cateva solutii:…

- Partidul Social Democrat considera ca solutia cea mai rapida de încetare a crizei politice si guvernamentale este ca presedintele Klaus Iohannis sa îsi exercite rolul constitutional de mediator si sa solicite demisia urgenta a prim-ministrului Florin Cîtu."O astfel de…

- "Cițu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece și Barna, și Ghinea, și Nasui! Și ei au guvernat Romania in ultimul an de zile! Deși acum nu mai recunosc asta, in moțiunea depusa uitand sa-și menționeze propria activitate dezastruoasa!", a atras

- Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care argumenteaza ca inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban sau cu Dan Barna nu rezolva problemele romanilor. "Citu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece si Barna,…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Botosani, daca este de acord cu propunerea furnizorilor de energie de eliminare a TVA din facturile de la curent si gaze. “O solutie ca aceasta este o solutie foarte dura sau o solutie permanenta, pentru o problema temporara. Sunt de acord si am venit cu solutia…