Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat sambata ca, din datele identificate pana-n acest moment, cheltuielile cu sporurile in sistemul bugetar reprezinta in jur de 600 de milioane de lei si urmeaza ca, cel mai probabil luni, sa fie puse in dezbatere publica modificarile avute in vedere de guvernanti pe acest…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata ca, din datele identificate pana-n acest moment, cheltuielile cu sporurile in sistemul bugetar reprezinta in jur de 600 de milioane de lei si urmeaza ca, cel mai probabil luni, sa fie puse in dezbatere publica modificarile avute in vedere de guvernanti pe…

- In fiecare luna mulți dintre bugetari incaseaza bani in plus pentru diverse motive care țin de condițiile de la locul de munca. Poate fi intocmita o lista intreaga de sporuri aberante pe care angajații de la stat le primesc. Dupa ultima ședința de Guvern premierul Florin Cițu a anunțat ca vor fi taiate…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi ca bugetarii vor ramane fara sporurile pe care le primesc in prezent. Cițu spune ca unele stimulente financiare sunt inutile, iar altele sunt acordare fara...

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca va verifica daca planul de masuri dupa tragedia de la spitalul din Piatra Neamt a fost implementat. "Ma intereseaza mai mult sa vedem ce s-a facut dupa tragedia de la Piatra Neamt. De exemplu, pentru ca a existat o ancheta, au existat mai multe rapoarte, a…

- Premierul Florin Citu a reiterat miercuri ca vaccinarea anti-COVID "merge bine" pana acum, subliniind ca obiectivul sau este de a avea, la nivelul lunii septembrie, 10,4 milioane de persoane vaccinate.

- Mii de bugetari se tem ca iși vor pierde locurile de munca in curand. Premierul Florin Cițu a cerut companiilor de stat care sunt pe pierdere sa vina cu un plan clar de restructurare, iar asta inseamna concedieri masive. In pericol sunt angajați de la CFR, TAROM, dar și din multe ministere. In planul…

- ​Sute de școli, spitale și instanțe judecatorești ar urma sa fie dotate în perioada urmatoare cu dispozitive electronice, dar și cu soluții software necesare desfașurarii activitații în mediul online, acțiuni pentru care Guvernul va aloca 500 milioane de euro din banii europeni pentru redresare…