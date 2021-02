Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca studentii vor beneficia de o reducere de 50% pentru calatoriile pe calea ferata. "Un alt subiect care a fost dezbatut, (...) acea gratuitate introdusa de PSD in 2017 pentru transportul pe calea ferata pentru studenti. Se modifica si se revine la 50%. Eu nu vad aici un capat de tara si m-am uitat si la ce se intampla in restul Europei", a declarat Citu, dupa sedinta de Guvern. El a dat mai multe exemple cu privire la reducerile acordate de diverse state europene studentilor pentru calatorii. "In Austria, studentii au o reducere de 60%, iar, daca acestia…