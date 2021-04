Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate se reuneste joi, de la ora 16:00. Data la care viața romanilor ar putea reveni la normal ar putea fi 1 iunie 2021. Comitetul este condus de premier si de secretarul general al Guvernului. In exercitarea atributiilor, Comitetul emite…

- Vicepresedintele PSD Victor Negrescu afirma, luni, ca, din cauza rafuielilor politice, scolile risca sa ramana inchise”, referindu-se la contrele dintre MInisterul Sanatatii si Ministerul Educatiei pe tema testelor rapide.

- Ieri a fost prima zi in care noua echipa a preluat conducerea Inspectoratului Scolar judetean Dolj . Noul inspector scolar general, Alexandru Gidar, a precizat ca obiectivele imediate sunt sa se desfasoare in conditii de siguranta activitatile din scoli si gradinite, sa se organizeze in bune conditii…

- Ministerul Sanatații a trimis, vineri, unitaților de invațamant protocolul de testare rapida a elevilor și profesorilor. Documentul include detalii despre testarea cu teste antigen rapide, scenariile posibile, dar și masurile ce trebuie aplicate, scrie Edupedu. Protocol de testare rapida, antigen covid-19,…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca parintii nu trebuie sa se prezinte la scoala cu un formular completat prin care sa-si dea acordul pentru testarea COVID -19 a copiilor si ca se va face acest lucru doar in cazul in acelor copii care prezinta simptome, el adaugand ca Ministerul Educatiei a dat…

- ​​Ministerul Educației și cel al Sanatații au finalizat, joi seara, ordinul comun privind masurile aplicate pentru redeschiderea școlilor. Scenariile au fost stabilite de Comitetul pentru Situații de Urgența din fiecare județ. Preșcolarii nu sunt nevoiți sa poarte masca, iar la apariția primului caz…

- Președintele Klaus Iohannis:”In unanimitate, am decis ca, de luni (8 februarie) majoritatea copiilor merg fizic la școala, dar situația va fi diferita in funcție de situația epidemiologica din fiecare localitate: In scenariul verde, merg toți; In scenariul galben merg fizic la școala doar copiii de…

- Autoritațile urmeaza sa anunțe azi daca școlile se vor deschide pe 8 februarie, cu prezenta fizica a prescolarilor si a elevilor in unitatile de invatamant. Premierul Florin Citu a declarat luni ca impreuna cu presedintele Klaus Iohannis va fi luata decizia cu privire la modul de desfasurare a cursurilor…