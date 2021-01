Stiri pe aceeasi tema

- In sanatate, „nu mai putem cheltui 95% din bani doar pe salarii și sporuri” Foto. gov.ro Declaratiile de presa ale premierului Florin Cîtu facute la Palatul Victoria au fost transmise în direct de catre postul nostru de radio. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (29 ianuarie,…

- Consilierul pe probleme de sanatate a presedinelui Republicii Moldova, Ala Nemerenco, a oferit detalii despre cele 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 pe care Romania urmeaza sa le ofere Republicii Moldova. Nemerenco a comunicat ca primii care vor fi vaccinati sunt medicii din prima linie.

- Ministrul Nelu Tataru a precizat, la evenimentul de lansare a programului de guvernare al PNL, ca reforma in sanatate trebuie sa fie una din temelii si ca sa poata fi indeplinit acest lucru partidul isi propune ca finantarea sistemului de sanatate publica din Romania sa ajunga la 6% din PIB, in anul…

- Indicele European de Medicina Personalizata – un studiu realizat de FutureProofing Healthcare – arata ca Romania are deficiente majore in infrastructura digitala de sanatate, iar investitiile in cercetare si dezvoltare aproape ca lipsesc.