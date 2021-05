Stiri pe aceeasi tema

- Romania va depune un Plan National de Redresare si Rezilienta pentru toata suma alocata, 29,2 miliarde de euro, a declarat, joi, premierul Florin Citu, subliniind ca doreste ca PNRR sa fie aprobat din momentul in care va ajunge la Bruxelles. El a precizat ca, la finalul sedintei de Guvern, au fost purtate…

- Premierul Florin Citu a transmis ca, prin vizita sa la Bruxelles, a vrut sa se asigure ca Planul National de Redresare si Rezilienta este pe drumul cel bun. Seful Guvernului a precizat ca i-a dat asigurari presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca acesta este un Executiv care va sustine…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri seara, 28 aprilie ca in sedinta de coalitie s-a agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles, impreuna cu premierul Florin Citu, pentru negocierile…

- „Am avut o discutie cu ministrii referitor la PNRR. Este momentul sa acceleram lucrurile. Avem cateva detalii de pus la punct. Sunt sigur ca vom avea un PNRR care sa reprezinte interesele Romaniei de dezvoltare in perioada urmatoare. Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele…

- Acest faimos Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a dus niciun progres, dimpotriva, a adus o scadere a alocarilor pentru mediul de afaceri, de la 3,8 miliarde de euro, in prima versiune, la 2,28 de miliarde de euro, in versiunea aprobata in Guvern, a declarat, vineri, in cadrul unei dezbateri…

- Liberalii și-ar doi ca noua miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sa fie alocate pentru infrastructura de transport, cate patru miliarde pentru mediu și educație și trei miliarde pentru agricultura, potrivit prezentarii pe care liderul PNL Ludovic Orban a facut-o luni…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…