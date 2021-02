Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va cumpara vaccin rusesc sau chinezesc, ci va incerca sa devina producator de vaccin impotriva covid, a spus, sambata, premierul Florin Cițu, la scurt timp dupa ce a primit rapelul pentru imunizare. ”Am inceput discuțiile, am fost intrebați daca dorim, daca avem capacitatea, am spus da, așteptam…

- De pe 10 februarie, adica de saptamana viitoare, va incepe vaccinarea cu cel produs de AstraZeneca, ultimul vaccin aprobat de Uniunea Europeana, dar destinat doar persoanelor intre 18 și 55 de ani. Prim-ministrul Florin Cițu a declarat ca, luna aceasta, Romania va primi 600.000 de doze de vaccin anti-COVID-19…

- Romania ar urma sa primeasca in luna februarie cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul Astra Zeneca, programarile pentru acest tip de vaccin urmand sa inceapa din 10 februarie, pentru persoane cu varste intre 18 si 55 de ani, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ”…

- Pana astazi, 26 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 715.438 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 658.595 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.877 cazuri noi…

- Etapa a treia de vaccinare ar putea incepe in martie, nu in aprilie, potrivit spuselor premierului Florin Cițu in cadrul unui briefing de presa. „Etapa a doua a inceput mai devreme cam cu doua saptamani, am reușit sa facem acest lucru pentru ca am avut stoc de vaccin”, a zis Florin Cițu. „Daca lucrurile…

- Florin Cițu a fost intrebat, miercuri, la Palatul Victoria, daca iși va da demisia in cazul in care Romania nu va avea, in septembrie, 10.400.000 de oameni vaccinați, așa cum a promis. Premierul a precizat ca Romania deja inregistreaza un succes și a acuzat PSD ca nu trebuie sa vorbeasca despre guvernare.…

- Sondaj BestJobs: 3 din 5 angajați se așteapta sa primeasca prima sau cadou de Craciun anul acesta București, 22 decembrie 2020. Dupa un an dificil și care a adus provocari nemaiintalnite pana acum in piața muncii, cei mai mulți angajați romani raman optimiști pe final de an și spera sa primeasca,…

- Pana astazi, 30 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 475.362 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.826 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea…