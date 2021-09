Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul actor Ion Caramitru va fi ingropat maine la Cimitirul Bellu din București, insa inainte de acest lucru, cortegiul cu trupul neinsuflețit va fi oprit in fața Teatrului Național din București pentru a-și lua ramas bun așa cum se vine de locul in care are zeci de amintiri și unde a ocupat funcția…

- Dupa o viata pe scena, Ion Caramitru a vrut sa plece discret din aceasta lume, sa lase publicul sa si-l aminteasca doar din rolurile pe care le-a interpretat. Sicriul cu trupul neinsufletit nu a fost depus la Teatrul Național din București, pe care l-a condus in ultimii ani.

- De inalt profesionalism si dedicare absoluta, Ion Caramitru a fost ministru al Culturii in Guvernul Romaniei in perioada 1996 si 2000, tot in anul 2000 fiind decorat cu Ordinul pentru Merit al Romaniei in grad de Mare Cruce.Universitatea Ovidius din Constanta a transmis un mesaj in memoria lui Ion Caramitru,…

- Veste trista pentru teatru romanesc. Ion Caramitru, unul dintre cel mai mari actori de teatru și film ai Romaniei, a decedat ieri, la varsta de 79 de ani. Directorul general al Teatrului Național din București, era internat la Spitalul Elias de mai bine de 3 saptamani.

- De ultima ora! Marele actor Ion Caramitru a murit Ion Caramitru a murit la 79 de ani. Actorul era internat in spital de mai multe saptamani Marele actor Ion Caramitru a murit, duminica, la varsta de 79 de ani. El era internat in spital de mai multe saptamani. Ion Caramitru se afla in spital, luptandu-se,…

- Marele actor de teatru și film, Ion Caramitru, a murit astazi la virsta de 79 de ani. Caramitru era internat la Spitalul Elias din București unde era tratat pentru o infecție cu un stafilococ. Cariera lui profesionala a fost una prodigioasa. A jucat in peste 40 de filme de lung metraj dar și-a pus amprenta…

- Ion Caramitru, unul dintre cel mai mari actori de teatru și film ai Romaniei, a incetat din viața astazi, la varsta de 79 de ani. Vestea a venit la doar cateva ore dupa decesul legendarului canoist Ivan Patzaichin. Ion Caramitru a decedat Ion Caramitru, managerul general al Teatrului Național din București,…

- Saptamana care tocmai se incheie a adus mare bucurie iubitorilor de teatru constanteni Numele orasului lor s a auzit de mai multe ori in cadrul celei de a 29 a editii a Galei Premiilor UNITER, care a avut loc pe 19 iulie, in Sala Mare a Teatrului National I. L. Caragiale din Bucuresti.Regizoarea Diana…