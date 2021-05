Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca tinta de 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID pana la 1 iunie poate fi atinsa, dar aceasta reprezinta doar „o cifra”, obiectivul principal fiind depasirea pandemiei. Briefing de presa la finalul ședinței de guvern din 19 mai Briefing de presa…

- Pandemia a provocat pierderi anuale record pentru compania aeriana low-cost Ryanair de 815 milioane de euro. Restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19 au obligat compania sa anuleze 80% dintre zboruri. Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa a precizat ca in exercitiul financiar…

- Un model The Economist , care calculeaza mortalitatea in exces, adica numarul suplimentar de decese inregistrate in pandemie, in raport cu anii precedenți, arata ca cele mai mari discrepanțe dintre cifrele oficiale și cele reale sunt inregistrate in Asia și Africa. Modelul mai spune ca, așa cum s-a…

- Președintelui Klaus Iohannis ii place sa dea vești bune. Așa s-a intamplat și joi, cand ne-a spus ca nu vom mai purta masca incepand din acest weekend, deși premierul Florin Cițu ne asigura ca eliminarea acestei obligativitați nu este posibila inainte de 1 iunie. „Nu inainte de 1 iunie”, a spus raspicat…

- Prim-ministrul Florin Citu a informat ca numarul de persoane din tara noastra vaccinate anti-COVID, cu o doza sau doua, va depasi vineri 3,5 milioane, iar revenirea la normalitate este „din ce in ce mai aproape”.

- O serie de simulari realizate pentru Libertatea de sociologul Claudiu Tufiș, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universitații din București, arata ca Romania ar putea atinge pragul de 5 milioane de persoane imunizate cu o doza la finalul lunii mai, iar cu doua doze,…

- Comitetul interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate incepand cu 1 iunie se reuneste, joi, in ședința, incepand cu ora 16.00, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Guvernului . La ședința va participa și premierul Romaniei, Florin Cițu. Comitetul este condus de premier, ca presedinte,…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat la Digi24 ca Romania o sa atinga pragul psihologic de 10 milioane de oameni vaccinați in luna august. El se arata incantat de apetitul concetațenilor pentru vaccinare și spune ca aceasta este singura soluție pentru a trece mai repede prin pandemie. Citește…