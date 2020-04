Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, ministrul de Finanțe a anuntat lansarea unui portal, unde clientii care intampina dificultati in relatia cu bancile pot face o sesizare, scrie news.ro. ,,Luni lansam la Ministerul Finantelor Publice un portal, unde cetatenii romani care intampina dificultati in relatia cu bancile pot sa…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat pe Facebook ca Ordonanta care amana plata ratele romanilor va fi corectata in sedinta de Guvern de luni. „Ordonanta care amana plata ratele romanilor pana la 9 luni(!!!) nu este retrasa! Cateva observatii ale MFP (Ministerul Finantelor Publice, n.r.) care…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat la Digi24 ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci. „Este o decizie a…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat sambata seara ca a avut discutii cu sistemul bancar si a cerut reprezentantilor acestuia sa gaseasca solutii pentru amanarea, timp de doua-trei luni, a platii ratelor. ‘Am vorbit vineri cu sistemul bancar. Am avut discutii informale. Si asta a fost…