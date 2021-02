Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca ramane ferm pe pozitia de a elimina din buget lucrurile aprobate "pur populist" in perioada 2017-2019 si doreste sa repare "dezmatul facut de PSD in perioada 2017-2019". "Eu am spus intotdeauna ca vreau sa aloc mai multe resurse in acele sectoare unde avem un randament mai mare, pentru ca doar asa putem sa avem venituri mai mari la buget in viitor si sa putem sustine si cheltuieli sociale mai mari. In acelasi timp, am spus de la inceput ca eu nu sunt de acord sa mentin in buget sau sa sustin prin acest buget nenorocirile adoptate de PSD in 2017 - 2019.…