Premierul Florin Citu a reiterat vineri ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) depus de Romania la Bruxelles nu a fost respins si ca toti banii, 29,2 miliarde de euro, vor fi atrasi de tara noastra, precizand ca, in actuala etapa, Comisia Europeana a formulat o serie de observatii care vor trebui sa primeasca raspunsuri rapide din partea functionarilor care lucreaza la acest document, altfel cei care trateaza superficial lucrurile risca sa plece acasa.



