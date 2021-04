Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Seful Executivului a fost intrebat intr-o conferinta de presa daca PNRR ar trebui sa sufere modificari pentru a fi aprobat de Comisia Europeana, avand in vedere ca proiectele privind sistemele de irigatii si cele referitoare la infrastructura nu ar fi acceptate de catre Comisie. "Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a fost saptamana…